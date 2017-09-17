Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась еще одна игра 5 тура Премьер-Лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Карабах" принимал "Кяпаз" на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Игра завершилось победой хозяев со счетом 2:0. На 34-й минуте матча отличился Джошгун Диниев, а на 80-й счет удвоил Дани Кинтана.

Кинтана впервые появился на зеленом газоне после 37 дней восстановительного периода. На 83-й минуте свой дебют в азербайджанской Премьер-Лиги сделал арендованный у "Трабзонспора" Рамиль Шейдаев. Он заменил Дино Ндлову.

Отметим, что после этой победы "Карабах", набрав 12 очков, закрепил за собой вторую строчку в турнирной таблице. Но у команды из Агдама есть еще игра в запасе. Имеющий в своем активе всего лишь одно очко "Кяпаз" на пару с "Нефтчи" делят 7-8 места.