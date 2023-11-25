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Состоялась церемония открытия турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева В Баку состоялась церемония открытия турнира по мини-футболу, посвященного памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Футбол
25 ноября 2023 г. 17:48
Состоялась церемония открытия турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

В Баку состоялась церемония открытия турнира по мини-футболу, посвященного памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Талех Насибов.

Сначала на поле были приглашены команды-участницы. Затем был показан видеоролик, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Следом участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизни во имя защиты Родины, и великого лидера азербайджанского народа.

После официальной части церемонии стартовала игра между командами Государственного таможенного комитета и Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Отметим, что турнир проходит при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта, АФФА и Федерации мини-футбола Азербайджана.

В турнире примут участие команды 52 государственных структур, компаний и различных организаций.

Матчи турнира, который завершится 6 мая 2024 года, будут проходить по субботам и воскресеньям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUlu Öndərin xatirəsinə həsr olunan minifutbol turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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