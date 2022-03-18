Состоится жеребьевка последних двух этапов Лиги конференций

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Это будет последний розыгрыш в текущем сезоне, и команды не будут разделены на корзины. Также в следующих турах между собой смогут соревноваться представители одной страны.

Церемония также будет включать жеребьевку, которая определит номинального владельца финального матча.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

"Марсель" (Франция)

"Лестер" (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

"Будьо Глимт" (Норвегия)

ПАОК (Греция)

"Славия" Прага (Чехия)

«Рома» (Италия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая. Финальный матч состоится 25 мая на Национальной арене в Тиране, Албания.