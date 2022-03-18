Состоится жеребьевка последних двух этапов Лиги конференций

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Это будет последний розыгрыш в текущем сезоне, и команды не будут разделены на корзины. Также в следующих турах между собой смогут соревноваться представители одной страны.
Церемония также будет включать жеребьевку, которая определит номинального владельца финального матча.
Лига конференций УЕФА
1/4 финала
"Марсель" (Франция)
"Лестер" (Англия)
ПСВ (Нидерланды)
"Будьо Глимт" (Норвегия)
ПАОК (Греция)
"Славия" Прага (Чехия)
«Рома» (Италия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая. Финальный матч состоится 25 мая на Национальной арене в Тиране, Албания.