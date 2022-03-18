О нас
Аудио новости

Состоится жеребьевка последних двух этапов Лиги конференций

Состоится жеребьевка последних двух этапов Лиги конференций Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
18 марта 2022 г. 08:55
Состоится жеребьевка последних двух этапов Лиги конференций

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Это будет последний розыгрыш в текущем сезоне, и команды не будут разделены на корзины. Также в следующих турах между собой смогут соревноваться представители одной страны.

Церемония также будет включать жеребьевку, которая определит номинального владельца финального матча.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

"Марсель" (Франция)

"Лестер" (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

"Будьо Глимт" (Норвегия)

ПАОК (Греция)

"Славия" Прага (Чехия)

«Рома» (Италия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая. Финальный матч состоится 25 мая на Национальной арене в Тиране, Албания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqasında son 2 mərhələnin püşkü atılır

Другие новости из категории

Станут известны пары 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
Станут известны пары 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
18 марта 2022 г. 08:44
Сегодня состоится последняя жеребьевка Лиги чемпионов
Сегодня состоится последняя жеребьевка Лиги чемпионов
18 марта 2022 г. 08:07
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи встретится с Габалой в свой 85-летний юбилей
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" встретится с "Габалой" в свой 85-летний юбилей
18 марта 2022 г. 07:56
Экс-голкипер Карабаха столкнулся с необычной ситуацией во время матча
ФотоЭкс-голкипер "Карабаха" столкнулся с необычной ситуацией во время матча
18 марта 2022 г. 07:20
Лига Европы: Определились все участники 1/4 финала
ВидеоЛига Европы: Определились все участники 1/4 финала
18 марта 2022 г. 02:45
Лига конференций: Стали известны все участники четвертьфинала
ВидеоЛига конференций: Стали известны все участники четвертьфинала
18 марта 2022 г. 02:09
УЕФА проведет реформу финансового фэйр-плей
УЕФА проведет реформу финансового фэйр-плей
17 марта 2022 г. 23:35
Фанаты избили игрока ПСЖ
ВидеоФанаты избили игрока ПСЖ
17 марта 2022 г. 22:55
Сборная Азербайджана по футзалу начала отборочный раунд с поражения
Сборная Азербайджана по футзалу начала отборочный раунд с поражения
17 марта 2022 г. 22:16
Объявлена команда недели в Лиге чемпионов
Объявлена команда недели в Лиге чемпионов
17 марта 2022 г. 21:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi