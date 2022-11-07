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Состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы

Состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
7 ноября 2022 г. 07:45
Состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Команды, занявшие второе место в своих группах в Лиге Европы, встретятся с клубами, занявшими третье место в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Вышедшие из группы в Лиге Европы: "ПСВ" (Нидерланды), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Нант" (Франция), "Ренн" (Франция), "Унион" (Берлин, Германия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Монако" (Франция).

Покинувшие Лигу чемпионов: "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Барселона", "Севилья" (оба Испания), "Спортинг" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Ювентус" (Италия).

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq

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