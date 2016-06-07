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    Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА

    Ожидаются обсуждения в связи с текущим положением Премьер-лиги Азербайджана

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоится заседание Исполнительного комитета АФФА.

    Как сообщает Report, заседание в административном здании организации начнется в 10:30.

    Повестка дня заседания официально не обнародована. Однако ожидаются обсуждения в связи с текущим положением Премьер-лиги Азербайджана. В повестку дня также входит вопрос допуска новых команд в высшую лигу после того, как лицензию на право участия в новом сезоне получили только 8 команд. 

    Отметим, что заседание будет закрытым. 

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