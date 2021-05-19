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Состоится турнир по мини-футболу под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!"

Состоится турнир по мини-футболу под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" Соревнования пройдут на открытом воздухе - на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта
Футбол
19 мая 2021 г. 15:05
Состоится турнир по мини-футболу под лозунгом Карабах - это Азербайджан!

Федерация спортивных журналистов Азербайджана (AIJF) организует турнир по мини-футболу среди спортивных журналистов под лозунгом "Карабах-это Азербайджан!".

Как сообщает Report, соревнование пройдет при организационной поддержке AGIN, ADBTIA и АФФА.

Заявки на участие в турнире будут поданы в индивидуальном порядке, а команды определятся путем жеребьевки. Командам будут присвоены символичные названия "Джабраил", "Физули", "Зангилан", "Губадлы", "Шуша", "Агдам", "Кельбаджар" и "Лачин".

Трое лучших журналиста-футболиста, отобранных на турнире, будут включены в состав команды, которая будет представлять нашу страну на международном турнире журналистов по футболу в грузинском Батуми в августе этого года.

Соревнования пройдут на открытом воздухе - на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. О дате и правилах проведения турнира будет сообщено дополнительно.

Заявки журналистов на участие в турнире принимаются по электронному адресу AİJF ([email protected]).

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ilə mini-futbol turniri keçiriləcək

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