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    Состоится новое заседание Наблюдательного совета "Нефтчи"

    Руководство клуба соберется во второй раз за последнюю неделю

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Состоится очередное заседание Наблюдательного совета "Нефтчи".

    Как сообщили Report в клубе, заседание состоится 4 июня. 

    Это будет вторым заседанием совета за последнюю неделю. На заседании будет обсужден бюджет клуба в новом сезоне, решены вопросы в связи с трансферами. После этого будет уточнена трансферная политика команды. 

    Отметим, что последнее заседание Наблюдательного совета "Нефтчи" прошло 28 мая. На данном заседании основной темой обсуждений были футбольная академия клуба и деятельность основной команды за сезон 2015/2016, утвержден план подготовки команды к Лиге Европы и к новому сезону.

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