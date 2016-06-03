Состоится новое заседание Наблюдательного совета "Нефтчи"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Состоится очередное заседание Наблюдательного совета "Нефтчи".

Как сообщили Report в клубе, заседание состоится 4 июня.

Это будет вторым заседанием совета за последнюю неделю. На заседании будет обсужден бюджет клуба в новом сезоне, решены вопросы в связи с трансферами. После этого будет уточнена трансферная политика команды.

Отметим, что последнее заседание Наблюдательного совета "Нефтчи" прошло 28 мая. На данном заседании основной темой обсуждений были футбольная академия клуба и деятельность основной команды за сезон 2015/2016, утвержден план подготовки команды к Лиге Европы и к новому сезону.