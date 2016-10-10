В отборочном раунде чемпионата мира по футболу состоятся 9 матчей

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года состоятся 9 матчей.
Как сообщает Report, в рамках 3-го тура встретятся команды групп A, B и H.
Состоится игра между лидерами группы А - сборные Голландии и Франции. Швеция встретится со сборной Болгарией. Сборная Беларуси примет сборную Люксембурга.
В группе В последний чемпион Европы будет гостить на Фарерских островах. Лидер группы - Швейцария - встретится со сборной Андорры.
В группе Н состоятся матчи Греция-Эстония, Бельгия-Гибралтар.
Чемпионат мира, отборочный раунд, 3-й тур
10 октября
Группа A
22:45. Голландия - Франция
22:45. Швеция - Болгария
22:45. Беларусь - Люксембург
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|Очки
|Голландия
|2
|1
|1
|0
|3
|4
|Франция
|2
|1
|1
|0
|3
|4
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|1
|4
|Болгария
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|Беларусь
|2
|0
|1
|0
|-3
|1
|Люксембург
|2
|0
|0
|0
|-2
|0
Группа B
22:45. Фарерские острова - Португалия
22:45. Латвия - Венгрия
22:45. Андорра - Швейцария
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|Очки
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|3
|6
|Фарерские острова
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|Португалия
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|Латвия
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|Венгрия
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|Андорра
|2
|0
|0
|2
|-7
|0
Группа H
22:45. Босния и Герцеговина - Кипр
22:45. Эстония - Греция
22:45. Гибралтар - Бельгия
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|Очки
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|7
|6
|Греция
|2
|2
|0
|0
|5
|6
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|Эстония
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|Кипр
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|-7
|0
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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