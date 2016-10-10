В отборочном раунде чемпионата мира по футболу состоятся 9 матчей

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года состоятся 9 матчей.

Как сообщает Report, в рамках 3-го тура встретятся команды групп A, B и H.

Состоится игра между лидерами группы А - сборные Голландии и Франции. Швеция встретится со сборной Болгарией. Сборная Беларуси примет сборную Люксембурга.

В группе В последний чемпион Европы будет гостить на Фарерских островах. Лидер группы - Швейцария - встретится со сборной Андорры.

В группе Н состоятся матчи Греция-Эстония, Бельгия-Гибралтар.

Чемпионат мира, отборочный раунд, 3-й тур

10 октября

Группа A

22:45. Голландия - Франция

22:45. Швеция - Болгария

22:45. Беларусь - Люксембург

Команды И В Н П М Очки Голландия 2 1 1 0 3 4 Франция 2 1 1 0 3 4 Швеция 2 1 1 0 1 4 Болгария 2 1 0 1 -2 3 Беларусь 2 0 1 0 -3 1 Люксембург 2 0 0 0 -2 0

Группа B



22:45. Фарерские острова - Португалия

22:45. Латвия - Венгрия

22:45. Андорра - Швейцария

Команды И В Н П М Очки Швейцария 2 2 0 0 3 6 Фарерские острова 2 1 1 0 2 4 Португалия 2 1 0 1 4 3 Латвия 2 1 0 1 -1 3 Венгрия 2 0 1 1 -1 1 Андорра 2 0 0 2 -7 0

Группа H

22:45. Босния и Герцеговина - Кипр

22:45. Эстония - Греция

22:45. Гибралтар - Бельгия