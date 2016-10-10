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    В отборочном раунде чемпионата мира по футболу состоятся 9 матчей

    Португалия будет гостить на Фарерских островах

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года состоятся 9 матчей. 

    Как сообщает Report, в рамках 3-го тура встретятся команды групп A, B и H.

    Состоится игра между лидерами группы А - сборные Голландии и Франции. Швеция встретится со сборной Болгарией. Сборная Беларуси примет сборную Люксембурга. 

    В группе В последний чемпион Европы будет гостить на Фарерских островах. Лидер группы - Швейцария - встретится со сборной Андорры. 

    В группе Н состоятся матчи Греция-Эстония, Бельгия-Гибралтар.

    Чемпионат мира, отборочный раунд, 3-й тур

    10 октября

    Группа A 

    22:45. Голландия - Франция

    22:45. Швеция - Болгария

    22:45. Беларусь - Люксембург

    КомандыИВНПМОчки
    Netherlands Голландия211034
    France Франция211034
    Sweden Швеция211014
    BulgariaБолгария2101-23
    Belarus Беларусь2010-31
    LuxembourgЛюксембург2000-20

    Группа B

    22:45. Фарерские острова - Португалия

    22:45. Латвия - Венгрия

    22:45. Андорра - Швейцария

    КомандыИВНПМОчки
    Switzerland Швейцария220036
    Faroe Islands Фарерские острова211024
    PortugalПортугалия210143
    Latvia Латвия2101-13
    HungaryВенгрия2011-11
    Andorra Андорра2002-70

    Группа H 

    22:45. Босния и Герцеговина - Кипр

    22:45. Эстония - Греция

    22:45. Гибралтар - Бельгия

    КомандыИВНПМОчки
    Belgium Бельгия220076
    GreeceГреция220056
    Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 210113
    ЭстонияEstonia2101-13
    КипрCyprus2002-50
    GibraltarГибралтар2002-70
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