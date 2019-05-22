Соперники сборной Азербайджана отстранили от состава трех футболистов

Сборная Венгрии внесла изменения в свой состав в играх со сборными Азербайджана и Уэльса в рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Венгрии, главный тренер сборной Марко Росси счел нужным отказаться от услуг трех футболистов. Это Адам Боди из "Дебрецена", Даниель Газдаг из "Гонведа" и Мартон Эппель из казахстанского "Кайрата".

Еще 4 члена команды – выступающие в американском "Спортинг Канзасе" Барат Ботонд и Кристиан Немет, а также выступающие в немецком "Лейпциге" Петер Гулаши и Вилли Орбан примкнут к лагерю сборной 2 июня. Клубы футболистов разрешили им покинуть команды только в этот период.

Капитан Тамаш Кадар травмирован. Выступающий в украинском "Динамо" (Киев) защитник проходит реабиллитационный процесс под наблюдением терапевта в лагере сборной.

Главный тренер Марко Росси подчеркнул, что по причине отсутствия в команде такого количества игроков в данный момент, они смогли сократить только 3 футболистов. 55-летний специалист сообщил, что на будущей неделе будет уточнено, кто приедет в Баку.

Отметим, что Венгрия и Азербайджан встретятся 8 июня в Баку, а с Уэльсом – 11 июня в Будапеште. Подготовительный процесс к этим играм стартует 27 мая.