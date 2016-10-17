Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Соперники "Габалы" и "Карабаха" в Евролиге провели очередные матчи в чемпионатах страны.

Как сообщает Report, двое из трех соперников "Габалы" в группе С завершили неделю победой.

Команда "Сент-Этьен" в 9-м туре французского чемпионата приняла команду "Дижон". В игре "Сент-Этьен" завоевал одно очко и занимает 9-ю позицию турнирной таблицы, набрав 13 очков. Немецкий клуб "Майнц" на своем поле принял "Дармштадт". Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:1. "Майнц" с 11 очками расположился на 7-й строчке. Бельгийский "Андерлехт" одержал победу над "Локерен" со счетом 1:0 и сохранил за собой лидерство в турнирной таблице с 21 очком.

В группе J, в которой выступает "Карабах", только одна команда отправится на турнир с победой. Греческий ПАОК победил "Ираклис" со счетом 1:0.

Отметим, что "Галаба" на этой неделе будет гостить у "Сент-Этьена", а "Карабах" примет в Баку ПАОК.