Соперник сборной Азербайджана по футболу не примет участия в Кубке Америки

Сборные Австралии и Катара не примут участия в Кубке Америки по футболу 2021 года.

Сборные Австралии и Катара не примут участия в Кубке Америки по футболу 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Гонсало Беллозу.

Беллозу подтвердил, что турнир состоится, на трибунах также планируется присутствие зрителей. "Проведение Кубка Америки полностью подтверждено. Идея состоит в том, чтобы проводить матчи с заполнением стадионов на 30 процентов", - сказал Беллозу.

В Кубке Америки обычно принимают участие 12 сборных, в том числе две приглашенные команды. На турнире 2021 года должны были сыграть сборные Катара и Австралии. "Катар и Австралия не приедут на Кубок Америки", - добавил заместитель генсека КОНМЕБОЛ.

Напомним, что в марте 2020 года Кубок Америки - 2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. Впоследствии Кубок Америки будет проходить раз в четыре года, а следующий турнир состоится в 2024 году.