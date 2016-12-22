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    Соперник сборной Азербайджана не подаст апелляцию на штраф из-за мака

    Решение об этом принято на заседании ассоциации

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Северной Ирландии (IFA) не подаст апелляцию на штраф ФИФА. 

    Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании ассоциации.

    IFA заявила, что провела переговоры с ФИФА относительно использования изображений красного мака - символа памяти жертв вооруженных конфликтов на футболках игроков на матче отборочного тура чемпионата мира-2018, которую Северная Ирландия провела 11 ноября дома со сборной Азербайджана. Однако ФИФА оштрафовала местную федерацию на 14 тыс евро. IFA заплатит этот штраф и напишет письмо президенту ФИФА для прояснения вопроса. 

    Отметим, что ФИФА считает этот знак политическим атрибутом и не разрешает его изображение на спортивных одеждах. На соревнованиях, проходящих под флагом ФИФА, не разрешается использование политических, религиозных или коммерческих атрибутов. 

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