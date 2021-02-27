Соперник сборной Азербайджана договорился с тренером "Челси"

В сборной Ирландии, которая является одним из соперников сборной Азербайджана на отборочном этапе ЧМ-2022, новое назначение.

В сборной Ирландии, которая является одним из соперников сборной Азербайджана на отборочном этапе ЧМ-2022, новое назначение.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации, помощником главного тренера Стивена Кенни назначен тренер английского "Челси" Энтони Барри.

35-летний специалист продолжит работу в обеих командах. Он присоединится к лагерю сборной в марте - накануне отборочных игр.

Первую встречу с Ирландией сборная Азербайджана проведет 4 сентября. Вторая встреча состоится 9 октября в Баку. Коллектив под руководством Джанни де Бьязи даст старт отборочному этапу 24 марта в матче против Португалии.