"Рапид" выйдет на игру против "Нефтчи" с потерями

Игрок австрийской команды "Рапид" (Вена) Патрик Грайль может пропустить первый матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который пройдет в Баку против "Нефтчи".

Игрок австрийской команды "Рапид" (Вена) Патрик Грайль может пропустить первый матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который пройдет в Баку против "Нефтчи".

Как передает Report , об этом местной прессе сообщил главный тренер венской команды Фердинанд Фельдхофер.

По словам 43-летнего специалиста, у австрийского атакующего полузащитника после МРТ не обнаружили серьезных травм, однако все будет зависеть от состояния игрока.

"Он должен пройти еще несколько обследований. Посмотрим, сможет ли он присоединиться к тренировкам. После этого мы решим, есть ли смысл ему лететь в Баку", - отметил главный тренер.

Наставник "Рапид" добавил, что другой травмированный игрок Мартин Морман точно не сыграет против "Нефтчи".

"Мартин повредил колено. Он не выйдет на поле 2-3 недели, а может и дольше", - заключил Ф.Фельдхофер.

Австрийская команда отправится в Баку третьего августа.

Отметим, что первый матч против "Рапид" "Нефтчи" проведет четвертого августа в Баку, а ответная игра состоится 11 августа в Вене.