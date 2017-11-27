Соперник "Карабаха" желает осуществить трансфер футболиста "Манчестер Юнайтед"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся в одной группе с "Карабахом" в Лиге чемпионов итальянский клуб "Рома" желает осуществить трансфер футболиста "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, столичная команда в зимний перерыв намерена взять защитника итальянской сборной в аренду, а в конце сезона осуществить трансфер.

Летом 2015 года Дармиан перешел из итальянского "Торино" в "Манчестер Юнайтед" в замен на 12,7 млн фунт стерлингов. В текущем сезоне он надевал форму в 9 матчах.

Напомним, что последний матч в групповом раунде "Карабах" проведет 5 декабря против итальянской команды "Рома".