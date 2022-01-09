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Соперник "Карабаха" выкупил права на Пау Лопеса у "Ромы" за 12 млн евро

Соперник "Карабаха" выкупил права на Пау Лопеса у "Ромы" за 12 млн евро Соперник "Карабаха" по плей-офф Лиги конференций УЕФА французский "Марсель" подписал контракт с вратарем Пау Лопесом, арендованным у "Ромы".
Футбол
9 января 2022 г. 10:33
Соперник Карабаха выкупил права на Пау Лопеса у Ромы за 12 млн евро

Соперник "Карабаха" по плей-офф Лиги конференций УЕФА французский "Марсель" подписал контракт с вратарем Пау Лопесом, арендованным у "Ромы".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Опция на покупку 28-летнего испанца была выполнена после 20 официальных матчей. Полноценный контракт с вратарем будет рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что французская команда заплатит итальянцам 12 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер.

В текущем сезоне Лопес провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Напомним, что что свой первый матч против "Марселя" агдамский клуб проведет 17 февраля на выезде, а ответный матч состоится 24 февраля дома.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi 12 milyon avroya qapıçı transfer edib

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