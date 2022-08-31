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Соперник "Карабаха" в Лиге Европы представил новую форму

Соперник "Карабаха" в Лиге Европы представил новую форму Французский клуб «Нант», один из соперников «Карабаха» по групповому этапу Лиги Европы УЕФА, представил новую форму.
Футбол
31 августа 2022 г. 02:21
Соперник Карабаха в Лиге Европы представил новую форму

Французский клуб "Нант", один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА, представил новую форму.

Как сообщает Report, футболка, производителем которого является компания "Macron", выполнена преимущественно в черном цвете. На рукавах размещен логотип Лиги Европы.

Вернувшись спустя 18 лет в европейские кубки, обладатель Кубка страны "Нант" свою первую игру в группе G проведет 8 сентября дома против греческого "Олимпиакоса", а спустя неделю 15 сентября будет гостем "Карабаха" в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi Avropa Liqası üçün formasını təqdim edib

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