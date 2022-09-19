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Соперник "Карабаха" в Лиге Европы потерпел поражение

Соперник "Карабаха" в Лиге Европы потерпел поражение Один из соперников "Карабаха" на групповом этапе Лиги Европы УЕФА команда "Олимпиакос", провела очередной матч в греческой Суперлиги.
Футбол
19 сентября 2022 г. 01:11
Соперник Карабаха в Лиге Европы потерпел поражение

Один из соперников "Карабаха" на групповом этапе Лиги Европы УЕФА команда "Олимпиакос", провела очередной матч в греческой Суперлиги.

Как передает Report, в пятом туре представитель Пирея в гостях уступил "Арису" со счетом 2:1. Счет на 15-й минуте открыл игрок "Олимпиакоса" Георгиос Масурас. Однако после перерыва хозяева поля забили два гола и одержали волевую победу.

После этого результата "Олимпиакос" с 8 очками занимает шестое место.

Отметим, что "Карабах" сыграет с греческим клубом на выезде 6 октября и дома 13 октября.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ"ın növbəti rəqibi uduzub

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