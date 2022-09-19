Соперник "Карабаха" в Лиге Европы потерпел поражение

Один из соперников "Карабаха" на групповом этапе Лиги Европы УЕФА команда "Олимпиакос", провела очередной матч в греческой Суперлиги.

Один из соперников "Карабаха" на групповом этапе Лиги Европы УЕФА команда "Олимпиакос", провела очередной матч в греческой Суперлиги.

Как передает Report, в пятом туре представитель Пирея в гостях уступил "Арису" со счетом 2:1. Счет на 15-й минуте открыл игрок "Олимпиакоса" Георгиос Масурас. Однако после перерыва хозяева поля забили два гола и одержали волевую победу.

После этого результата "Олимпиакос" с 8 очками занимает шестое место.

Отметим, что "Карабах" сыграет с греческим клубом на выезде 6 октября и дома 13 октября.