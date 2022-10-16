Соперник "Карабаха" в Лиге Европы одержал первую победу в последних 5 играх чемпионата

Французский "Нант", который является одним из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, одержал первую победу в последних пяти играх чемпионата страны.

Французский "Нант", который является одним из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, одержал первую победу в последних пяти играх чемпионата страны.

Как сообщает Report , подопечные Антуана Камбуарэ встретились с "Брестом" в 11-м туре.

Хотя счет в игре открыли гости, "Нант" смог завоевать волевую победу (4:1), благодаря которой увеличил число очков в активе до 10. В настоящее время соперник "Карабаха" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Лиги-1.

Напомним, что первую игру против представителя Франции в рамках II тура группового этапа ЛЕ УЕФА "Карабах" провел в Баку и выиграл со счетом 3:0. Вторая встреча между командами состоится 27 октября на стадионе "Божуар" в Нанте.