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Соперник "Карабаха" в Лиге Европы одержал гостевую победу

Соперник "Карабаха" в Лиге Европы одержал гостевую победу Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Олимпиакос", провел свой очередной матч в греческой Суперлиге.
Футбол
9 октября 2022 г. 19:46
Соперник Карабаха в Лиге Европы одержал гостевую победу

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Олимпиакос", провел свой очередной матч в греческой Суперлиге.

Как сообщает Report, представитель Пирей встречался на выезде с клубом OFI в VII туре. Встреча завершилась победой гостей - 2:1.

После этого результата "Олимпиакос" увеличил свои очки до 14 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в третьем туре группового этапа Лиги Европы "Карабах" обыграл в Греции "Олимпиакос" со счетом 3:0. Ответный матч между командами, который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos" əzmkar qələbə ilə 2-ci pilləyə yüksəlib

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