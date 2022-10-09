Соперник "Карабаха" в Лиге Европы одержал гостевую победу

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Олимпиакос", провел свой очередной матч в греческой Суперлиге.

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Олимпиакос", провел свой очередной матч в греческой Суперлиге.

Как сообщает Report, представитель Пирей встречался на выезде с клубом OFI в VII туре. Встреча завершилась победой гостей - 2:1.

После этого результата "Олимпиакос" увеличил свои очки до 14 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в третьем туре группового этапа Лиги Европы "Карабах" обыграл в Греции "Олимпиакос" со счетом 3:0. Ответный матч между командами, который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.