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    Соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов осуществил очередной трансфер

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в I квалификационном раунде Лиги чемпионов - "Олимпия" (Словения) осуществил очередной трансфер. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда из Любляны вовлекла в свой состав игрока "Марибора" Матича Чрнича.

    С 26-летним полузащитником заключили двухлетний контракт. Это - четвертый новый игрок "Олимпии". Ранее был осуществлен трансфер Марко Путинца, Андрии Калуджеровича и Хариса Кадрича. 

    Клуб, расставшийся с Роком Водишек, Митчем Апау, Рикардо Алвесом, также передал в аренду хорватскому "Риекасу" Дарио Канадио и Джейсона Дэвидсона. 

    Отметим, что Матич Чрнич также защищает честь сборной Словении. 

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