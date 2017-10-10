Соперник "Карабаха" в групповом этапе Лиги Чемпионов лишился ведущего футболиста

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Появилась информация о состоянии футболиста команды соперника "Карабаха" в групповом этапе Лиги Чемпионов, английского клуба "Челси" Нголо Канте.

Как сообщает Report со ссылкой на goal.com, 25-летний полузащитник сборной Франции пропустит около трех недель игр.

Это значит, что Канте не поможет Синим в ближайших матчах АПЛ против Кристал Пэлас, Уотфорда и Борнмута, а также в поединках Кубка английской лиги против Эвертона и двух встречах Лиги чемпионов против Ромы.

Повреждение задней поверхности левого бедра 25-летний футболист получил в матче против Болгарии (1:0) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, из-за чего был вынужден попросить замену.

Отметим, что "Карабах" примет "Челси" 22 ноября в рамках V тура.