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Соперник "Карабаха" усилился еще одним звездным футболистом

Соперник "Карабаха" усилился еще одним звездным футболистом Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий клуб "Олимпиакос" усилил состав еще одним звездным футболистом.
Футбол
14 сентября 2022 г. 15:04
Соперник Карабаха усилился еще одним звездным футболистом

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий клуб "Олимпиакос" усилил состав еще одним звездным футболистом.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, пиренейский представитель договорился в Хамесом Родригесом. 32-летний полузащитник посетит сегодня Афины.

Колумбийский игрок, носивший форму катарской команды "Аль-Райан", также защищал честь испанского "Реал Мадрид" и германской "Баварии".

"Карабах" первый матч против "Олимпиакоса" проведет 6 октября в гостях, а ответный матч состоится спустя неделю в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi daha bir ulduz futbolçunu transfer edib

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