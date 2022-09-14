Соперник "Карабаха" усилился еще одним звездным футболистом

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий клуб "Олимпиакос" усилил состав еще одним звездным футболистом.

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий клуб "Олимпиакос" усилил состав еще одним звездным футболистом.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, пиренейский представитель договорился в Хамесом Родригесом. 32-летний полузащитник посетит сегодня Афины.

Колумбийский игрок, носивший форму катарской команды "Аль-Райан", также защищал честь испанского "Реал Мадрид" и германской "Баварии".

"Карабах" первый матч против "Олимпиакоса" проведет 6 октября в гостях, а ответный матч состоится спустя неделю в Баку.