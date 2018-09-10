Соперник "Карабаха" столкнулся с потерей футболиста

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы - английский "Арсенал" потерял футболиста.

Как сообщает Report, новый игрок команды Лукас Торрейра получил травму в лагере национальной команды Уругвая.

22-летний полузащитник, начавший товарищеский матч с Мексикой в стартовом составе, на 45-й минуте получил удар в левое колено. По этой причине его пришлось заменить.

Ему также придется пропустить предстоящий в конце недели матч V тура в Премьер-лиге с командой "Ньюкасл". Время возвращения Торрейры на игровое поле пока неизвестно.

Отметим, что товарищеская встреча завершилась победой сборной Уругвая - 4:1.