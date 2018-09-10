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    Соперник "Карабаха" столкнулся с потерей футболиста

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы - английский "Арсенал" потерял футболиста. 

    Как сообщает Report, новый игрок команды Лукас Торрейра получил травму в лагере национальной команды Уругвая. 

    22-летний полузащитник, начавший товарищеский матч с Мексикой в стартовом составе, на 45-й минуте получил удар в левое колено. По этой причине его пришлось заменить. 

    Ему также придется пропустить предстоящий в конце недели матч V тура в Премьер-лиге с командой "Ньюкасл". Время возвращения Торрейры на игровое поле пока неизвестно.

    Отметим, что товарищеская встреча завершилась победой сборной Уругвая - 4:1. 

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