Соперник "Карабаха" столкнулся с потерей футболиста

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы - английский "Арсенал" потерял футболиста.
Как сообщает Report, новый игрок команды Лукас Торрейра получил травму в лагере национальной команды Уругвая.
22-летний полузащитник, начавший товарищеский матч с Мексикой в стартовом составе, на 45-й минуте получил удар в левое колено. По этой причине его пришлось заменить.
Ему также придется пропустить предстоящий в конце недели матч V тура в Премьер-лиге с командой "Ньюкасл". Время возвращения Торрейры на игровое поле пока неизвестно.
Отметим, что товарищеская встреча завершилась победой сборной Уругвая - 4:1.
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