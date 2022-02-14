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Соперник "Карабаха" оштрафовал игрока за критику в свой адрес

Соперник "Карабаха" оштрафовал игрока за критику в свой адрес Клуб "Марсель" наказал своего игрока Алваро Гонсалеса.
Футбол
14 февраля 2022 г. 17:57
Соперник Карабаха оштрафовал игрока за критику в свой адрес

Клуб "Марсель" наказал своего игрока Алваро Гонсалеса.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, причиной этому послужила критика в адрес клуба, озвученная испанским защитником в интервью изданию AS. 32-летний игрок, испытывающий в последнее время трудности с попаданием в основной состав, заявил, что тренеры делают это намеренно, чтобы отстранить его от команды.

Руководство клуба оштрафовало футболиста за его высказывания. В конце текущего сезона ожидается, что клуб попрощается с защитником.

Первую игру "Карабах" проведет против "Марселя" 17 февраля в гостях, а ответный матч состоится неделю спустя в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi tənqidə görə futbolçusunu cərimələyib

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