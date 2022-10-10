Соперник "Карабаха" продлил контракт с голкипером

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА – клуб "Фрайбург" продлил контракт с голкипером Ноа Атуболу.

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА – клуб "Фрайбург" продлил контракт с голкипером Ноа Атуболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, подробности нового соглашения, подписанного с 20-летним голкипером, не разглашаются.

Немецкий защитник также играет за сборную своей страны U-21.

Отметим, что свой первый матч в группе G "Карабах" провел против немецкого "Фрайбурга". Матч завершился победой соперника со счетом 2:1. Матч VI тура между командами состоится 3 ноября в Баку.