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Соперник "Карабаха" продлил контракт с голкипером

Соперник "Карабаха" продлил контракт с голкипером Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА – клуб "Фрайбург" продлил контракт с голкипером Ноа Атуболу.
Футбол
10 октября 2022 г. 20:11
Соперник Карабаха продлил контракт с голкипером

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА – клуб "Фрайбург" продлил контракт с голкипером Ноа Атуболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, подробности нового соглашения, подписанного с 20-летним голкипером, не разглашаются.

Немецкий защитник также играет за сборную своей страны U-21.

Отметим, что свой первый матч в группе G "Карабах" провел против немецкого "Фрайбурга". Матч завершился победой соперника со счетом 2:1. Матч VI тура между командами состоится 3 ноября в Баку.

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