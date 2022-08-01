Соперник "Карабаха" приезжает в Баку с победой

"Ференцварош" дома со счетом 1:0 обыграл "Академию Пушкаша" в матче первого тура чемпионата Венгрии по футболу.

"Ференцварош" дома со счетом 1:0 обыграл "Академию Пушкаша" в матче первого тура чемпионата Венгрии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Будапеште.

В составе "Ференцвароша" единственный гол на четвертой добавленной к основному времени минуте забил Кристоффер Закариассен. На 77-й минуте полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

Команду возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. В прошлом сезоне под его руководством клуб стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

Следует отметить, что свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Ференцварош" проведет 3 августа дома с агдамским "Карабахом", а ответный матч - 9 августа в Баку.