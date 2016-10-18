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    Соперник "Карабаха" приедет в Баку с потерями

    В составе команды несколько травмированных игроков

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Греческий ПАОК, который в 3-м туре группового раунда Лиги Европы встретится с "Карабахом", приедет в Баку с потерями. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт греческой команды, в составе несколько травмированных игроков.

    Сегодня прояснится вопрос на счет Стелиоса Малезаса, который был заменен из-за травмы на 46-й минуте с матча с "Ираклис" в последнем туре чемпионата страны. Помимо этого, с сегодняшнего дня к тренировкам присоединятся Марин Леовац, а также защитник Георгиос Цавеллас, который оправился после травмы. 

    Кроме того, к команде присоединился и другой защитник Димитрис Яннулис. Пока неизвестно время выхода на поле полузащитника Димитриса Пелкаса. 

    Отметим, что матч "Карабах" - ПАОК пройдет 20 октября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало в 21:00. 

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