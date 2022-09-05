Соперник "Карабаха" представил звездного игрока

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА греческий "Олимпиакос", представил публике свой новый трансфер - Марсело.

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА греческий "Олимпиакос", представил публике свой новый трансфер - Марсело.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Пирей, в церемонии участия на стадионе "Георгиос Караискакис" также приняли участие и болельщики клуба.

Отметим, что Марсело подписал со своим новым клубом контракт на 1+1 год. В "Олимпиакосе" он будет носить 12-й номер. Бразильский игрок защищал честь мадридского «Реала» с 2007 года, с которым выиграл 6 раз Ла Лигу и 5 - Лигу чемпионов УЕФА.

Напомним, что свой первый выездной матч против "Олимпиакоса" "Карабах" проведет 6 октября, а ответный через неделю в Баку. Помимо греческого клуба, соперниками азербайджанской команды в группе G являются немецкий "Фрайбург" и французский "Нант".