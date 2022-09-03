О нас

Соперник "Карабаха" поднялся на первую строчку в Бундеслиге

Соперник "Карабаха" поднялся на первую строчку в Бундеслиге Один из соперников "Карабаха" в группе E Лиги Европы УЕФА - "Фрайбург" провел очередной матч в немецкой Бундеслиге.
Футбол
3 сентября 2022 г. 20:42
Соперник Карабаха поднялся на первую строчку в Бундеслиге

Один из соперников "Карабаха" в группе G Лиги Европы УЕФА - "Фрайбург" провел очередной матч в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает Report, в рамках 5-го тура чемпионата одноименный представитель города Фрайбург на выезде сыграл с "Байером". Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2, благодаря чему подопечные Кристиана Штрайха поднялись на первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

Это четвертая победа "Фрайбурга" в пяти играх.

Отметим, что следующую встречу немецкий клуб проведет 8 сентября дома против "Карабаха".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео"Frayburq" "Qarabağ"la oyundan öncə qələbə qazanaraq liderliyə yüksəlib

Самое важное

Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi