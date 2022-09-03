Соперник "Карабаха" поднялся на первую строчку в Бундеслиге

Один из соперников "Карабаха" в группе E Лиги Европы УЕФА - "Фрайбург" провел очередной матч в немецкой Бундеслиге.

Один из соперников "Карабаха" в группе G Лиги Европы УЕФА - "Фрайбург" провел очередной матч в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает Report , в рамках 5-го тура чемпионата одноименный представитель города Фрайбург на выезде сыграл с "Байером". Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2, благодаря чему подопечные Кристиана Штрайха поднялись на первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

Это четвертая победа "Фрайбурга" в пяти играх.

Отметим, что следующую встречу немецкий клуб проведет 8 сентября дома против "Карабаха".