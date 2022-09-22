Соперник "Карабаха" отстранил от основной команды нескольких игроков

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий "Олимпиакос" отстранил от основной команды нескольких игроков.

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий "Олимпиакос" отстранил от основной команды нескольких игроков.

Как сообщает Report, об этом новый главный тренер пиренейского представителя Мичел Гонзалес заявил на пресс-конференции.

59-летний специалист отметил, что наличие большого числа игроков отрицательно влияет на команду: "Такое число футболистов – проблема для главного тренера, команды и игроков. Я попросил об этом президентов клуба. Я не хочу, чтобы на тренировках присутствовали более 24 игроков за исключением вратарей".

Отметим, что "Карабах" проведет первую игру против "Олимпиакос" 6 октября в гостях, а ответную игру – через неделю в Баку. Чемпион Греции заявил на групповые матчи 31 игрока.