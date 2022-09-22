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Соперник "Карабаха" отстранил от основной команды нескольких игроков

Соперник "Карабаха" отстранил от основной команды нескольких игроков Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий "Олимпиакос" отстранил от основной команды нескольких игроков.
Футбол
22 сентября 2022 г. 10:20
Соперник Карабаха отстранил от основной команды нескольких игроков

Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА греческий "Олимпиакос" отстранил от основной команды нескольких игроков.

Как сообщает Report, об этом новый главный тренер пиренейского представителя Мичел Гонзалес заявил на пресс-конференции.

59-летний специалист отметил, что наличие большого числа игроков отрицательно влияет на команду: "Такое число футболистов – проблема для главного тренера, команды и игроков. Я попросил об этом президентов клуба. Я не хочу, чтобы на тренировках присутствовали более 24 игроков за исключением вратарей".

Отметим, что "Карабах" проведет первую игру против "Олимпиакос" 6 октября в гостях, а ответную игру – через неделю в Баку. Чемпион Греции заявил на групповые матчи 31 игрока.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi bir neçə futbolçunu əsas komandadan kənarlaşdıracaq

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