Соперник "Карабаха" отправил главного тренера в отставку

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА греческий клуб "Олимпиакос", расстался со своим главным тренером Карлосом Корбераном.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 39-летний специалист был отправлен в отставку после игры V тура, где они уступили "Арису" со счетом 1:2.
Отметим, что испанский специалист был назначен на эту должность 2 августа.
Свой первый матч против "Олимпиакоса" "Карабах" проведет на выезде 6 октября, а следующий - в Баку через неделю.