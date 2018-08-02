Соперник "Карабаха" отдал своего футболиста в аренду

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов - белорусский клуб БАТЭ отдал своего игрока Антона Белезяка в аренду.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, до конца сезона 20-летний полузащитник будет выступать в белорусском "Спутнике".

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и БАТЭ пройдет 7 августа в Баку, а ответный - 14 августа в Борисове.