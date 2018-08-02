Соперник "Карабаха" отдал своего футболиста в аренду

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов - белорусский клуб БАТЭ отдал своего игрока Антона Белезяка в аренду.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, до конца сезона 20-летний полузащитник будет выступать в белорусском "Спутнике".
Отметим, что первый матч между "Карабахом" и БАТЭ пройдет 7 августа в Баку, а ответный - 14 августа в Борисове.
Təbriz QuliyevАвтор новости