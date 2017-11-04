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    Соперник "Карабаха" одержал выездную победу - ВИДЕО

    Мадридская команда встретилась на выезде с Депортиво

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "Атлетико" провел очередную игру в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

    Как передает Report, мадридская команда встретилась на выезде с "Депортиво". 

    Игра завершилась минимальной победой гостей-1:0. Единственный гол на первой компенсированной минуте забил Томас Патри.

    Таким образом, набравший 23 очка "Атлетико" занимает 3-ю строчку в первенстве страны. "Депортиво" с 11 баллами на 16-м месте. 

    Отметим, что ранее "Атлетико" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в Мадриде сыграл вничью с "Карабахом" - 1:1. И в той игре единственный мяч мадридцев забил Томас Патри.

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