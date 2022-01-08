О нас
Report Georgia
Аудио новости

Соперник "Карабаха" одержал победу над "Бордо" спустя 44 года

Соперник "Карабаха" одержал победу над "Бордо" спустя 44 года Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "Бордо" принимал "Марсель".
Футбол
8 января 2022 г. 10:18
Соперник Карабаха одержал победу над Бордо спустя 44 года

Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "Бордо" принимал "Марсель".

Как сообщает Report, встреча состоялась в Бордо на стадионе "Матмут-Атлантик" и завершилась победой "Марселя" со счетом 1:0.

"Марсель" одержал победу над "Бордо" спустя 44 года.

Победный гол в этой встрече на 37-й минуте забил Дженгиз Ундер.

"Марсель" находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 36 очков. От лидирующего "Пари Сен-Жермен" команда отстает на 10 очков. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Франции составляет три матча (две победы и ничья).

"Бордо" в свою очередь находится на 17-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. Команда потерпела второе поражение подряд.

В следующем туре "Марсель" встретится с "Лиллем", а "Бордо" сыграет с "Ренном".

Первую встречу с "Марселем" "Карабах" проведет 17 февраля в гостях, ответную - 24 февраля дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео"Qarabağ"ın rəqibi "Bordo"nu 44 ildən sonra səfərdə məğlub edib

Другие новости из категории

«Торонто» объявит о переходе Инсинье
«Торонто» объявит о переходе Инсинье
8 января 2022 г. 08:09
«Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии
8 января 2022 г. 04:59
Бундеслига: Бавария проиграла мёнхенгладбахской Боруссии
Бундеслига: "Бавария" проиграла мёнхенгладбахской "Боруссии"
8 января 2022 г. 02:01
Конте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»
Конте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»
7 января 2022 г. 23:07
Обвиняемого в семи случаях изнасилования Менди освободили под залог
Обвиняемого в семи случаях изнасилования Менди освободили под залог
7 января 2022 г. 21:22
Футболист Реал Мадрида может завершить карьеру по окончании сезона
Футболист "Реал Мадрида" может завершить карьеру по окончании сезона
7 января 2022 г. 18:24
ЧМ-2022: Месси может пропустить игры отборочного этапа
ЧМ-2022: Месси может пропустить игры отборочного этапа
7 января 2022 г. 11:52
Главный тренер и игроки ФК Бешикташ заразились коронавирусом
Главный тренер и игроки ФК "Бешикташ" заразились коронавирусом
7 января 2022 г. 11:10
Азербайджанский футболист перешел в греческий клуб
Азербайджанский футболист перешел в греческий клуб
7 января 2022 г. 09:54
Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед в конце сезона
Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона
7 января 2022 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi