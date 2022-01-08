Соперник "Карабаха" одержал победу над "Бордо" спустя 44 года

Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "Бордо" принимал "Марсель".

Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "Бордо" принимал "Марсель".

Как сообщает Report, встреча состоялась в Бордо на стадионе "Матмут-Атлантик" и завершилась победой "Марселя" со счетом 1:0.

"Марсель" одержал победу над "Бордо" спустя 44 года.

Победный гол в этой встрече на 37-й минуте забил Дженгиз Ундер.

"Марсель" находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 36 очков. От лидирующего "Пари Сен-Жермен" команда отстает на 10 очков. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Франции составляет три матча (две победы и ничья).

"Бордо" в свою очередь находится на 17-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. Команда потерпела второе поражение подряд.

В следующем туре "Марсель" встретится с "Лиллем", а "Бордо" сыграет с "Ренном".

Первую встречу с "Марселем" "Карабах" проведет 17 февраля в гостях, ответную - 24 февраля дома.