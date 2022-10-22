Соперник "Карабаха" одержал очередную победу в Бундеслиге

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Фрайбург" провел очередную игру в немецкой Бундеслиге.

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Фрайбург" провел очередную игру в немецкой Бундеслиге.

Как передает Report, подопечные Кристиана Штрайха принимали "Вердер" в рамках матча 11-го тура.

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Первый гол хозяев на 56-й минуте забил Лукас Кюблер, а Винченцо Грифо на 80-й минуте установил окончательный счет.

После этой победы "Фрайбург" с 21 очком занимает 3-е место в турнирной таблице, гости идут 11-ми с 15 очками в активе.

Напомним, что первый матч в группе G "Карабах" провел против немецкого клуба. Матч завершился победой соперника со счетом 2:1. Второй матч между командами состоится 3 ноября в Баку.