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Соперник "Карабаха" одержал очередную победу в Бундеслиге

Соперник "Карабаха" одержал очередную победу в Бундеслиге Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Фрайбург" провел очередную игру в немецкой Бундеслиге.
Футбол
22 октября 2022 г. 19:46
Соперник Карабаха одержал очередную победу в Бундеслиге

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Фрайбург" провел очередную игру в немецкой Бундеслиге.

Как передает Report, подопечные Кристиана Штрайха принимали "Вердер" в рамках матча 11-го тура.

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Первый гол хозяев на 56-й минуте забил Лукас Кюблер, а Винченцо Грифо на 80-й минуте установил окончательный счет.

После этой победы "Фрайбург" с 21 очком занимает 3-е место в турнирной таблице, гости идут 11-ми с 15 очками в активе.

Напомним, что первый матч в группе G "Карабах" провел против немецкого клуба. Матч завершился победой соперника со счетом 2:1. Второй матч между командами состоится 3 ноября в Баку.

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