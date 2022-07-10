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Соперник "Карабаха" не смог выиграть Суперкубок Польши

Соперник "Карабаха" не смог выиграть Суперкубок Польши Определился обладатель Суперкубка Польши.
Футбол
10 июля 2022 г. 01:07
Соперник Карабаха не смог выиграть Суперкубок Польши

Определился обладатель Суперкубка Польши.

Как сообщает Report, в решающем матче за первый титул нового сезона встретились чемпион "Лех" и обладатель кубка страны "Ракув".

Поединок, состоявшийся на стадионе "Миежски" в Познани, завершился победой гостей - 2:0. При этом "Ракув" во второй раз в своей истории выиграл Суперкубок спустя два года.

Отметим, что "Лех" является соперником "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча двух команд в Познани завершилась победой хозяев - 1:0. Ответный матч состоится 12 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi Polşa Super Kubokunu qazana bilməyib

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