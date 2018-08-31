Соперник "Карабаха" клуб "Ворскла" имеет финансовые задолженности перед стартом в Лиге Европы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в групповой стадии Лиги Европы украинская команда "Ворскла" из Полтавы столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, у полтавского клуба долги по зарплатам перед футболистами. Из-за финансовых проблем полтавчане вынуждены пересматривать условия контрактов футболистов, предлагая им более низкие зарплаты, что стало причиной ухода из команды Младена Бартуловича и Сергея Симинина.

Проблемы в клубе признал и вратарь Богдан Шуст. "Мы работаем максимально даже в тех условиях, что на данный момент имеются. Пока нам не заплатили. Долги клуба увеличиваются. Все прекрасно понимаем, что нужно быть полностью готовыми к очень важным матчам в Лиге Европы и достойно показать себя в этом турнира ради наших фанатов", - сообщил Шуст.

Президент "Ворсклы" Роман Черняк также прокомментировал ситуацию в клубе. "К команде нет никаких претензий и санкций. Да, определенные проблемы есть, но они решаются и будут решаться в ближайшее время", - сказал он.

Отметим, что в прошлом сезоне "Ворскла" заняла третье место в чемпионате Украины, что позволило полтавчанам пробиться в групповой этап Лиги Европы.