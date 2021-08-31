Соперник "Карабаха" арендовал двух футболистов из Португалии

Швейцарский "Базель" усилил свой состав двумя новыми футболистами

Швейцарский "Базель" усилил свой состав двумя новыми футболистами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, состав команды временно пополнился защитником Томашем Таваришем и полузащитником Жоэлсоном Фернандешем. Их "Базель" арендовал у "Бенфики" и "Спортинга" соответственно.

С 20-летним защитником был подписан контракт на 1 год, а с 18-летним вингером - на 2 года.

Первую встречу "Базель" проведет 16 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова против "Карабаха". В группу H также попали кипрская "Омония" и казахстанский "Кайрат".