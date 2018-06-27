Соперник "Габалы" решил не привозить в Азербайджан армянского футболиста

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Люксембургский клуб "Прогресс" не воспользуется армянским игроком Александром Карапетяном в выездной игре против "Габалы" в рамках первого квалификационного этапа Евролиги.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер команды Томас Гилгеманн.

По словам Гилгеманна, это решение принято в целях безопасности и ввиду армяно-азербайджанского конфликта:

"Несмотря на хорошее физическое состояние, он сам тоже не хочет ехать в Габалу из-за армяно-азербайджанского конфликта".

А.Карапетян родился в 1987 году в Грузии, но в детстве переехал с родителями в Германию. Став бомбардиром "Прогресса" в прошлом сезоне с 29 голами, он 2 раза выходил на поле в составе сборной Армении.

В 2015 году игрок германской "Боруссии" (Дортмунд) и сборной Армении Генрих Мхитарян также не приехал в Баку для игры против "Габалы" в групповом этапе Евролиги.

Отметим, что "Габала" проведет домашнюю игру против "Прогресса" 12 июля на городском стадионе. Встреча стартует в 20:00. Ответный матч состоятся 19 июля на стадионе "Дюделанж" в Люксембурге.