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    Соперник "Габалы" планирует трансфер бразильского нападающего

    26-летний Пато в настоящее время выступает в Сан-Пауло

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Соперник "Габалы" в групповом этапе Лиги Европы по футболу может укрепить состав клуба "Боруссия" (Германия) бразильским футболистом.

    Как сообщает Report, представитель Дортмунда в настоящее время намерен осуществить трансфер выступающего в бразильском "Сан-Пауло" Алешандре Пато.

    В случае безрезультатности попытки трансфера 26-летнего нападающего бразильского клуба "Коринтианс", с предложением обратятся к Даниэлю Гинчек из клуба "Штутгард".

    Отметим, что матч между "Боруссией" и "Габалой" состоится 22 октября в Баку.

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