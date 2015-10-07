Соперник "Габалы" планирует трансфер бразильского нападающего

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Соперник "Габалы" в групповом этапе Лиги Европы по футболу может укрепить состав клуба "Боруссия" (Германия) бразильским футболистом.

Как сообщает Report, представитель Дортмунда в настоящее время намерен осуществить трансфер выступающего в бразильском "Сан-Пауло" Алешандре Пато.

В случае безрезультатности попытки трансфера 26-летнего нападающего бразильского клуба "Коринтианс", с предложением обратятся к Даниэлю Гинчек из клуба "Штутгард".

Отметим, что матч между "Боруссией" и "Габалой" состоится 22 октября в Баку.