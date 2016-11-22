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    Соперник "Габалы" в Евролиге приедет в Баку с потерями

    Футболист не выйдет на поле в течение 3 недель

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бельгийский клуб "Андерлехт", который в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы по футболу будет гостить у "Габалы", приедет в Баку с потерями.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт брюссельского клуба, травмирован румынский футболист Александру Чипчу. 

    Он получил травму в конце первого тайма с "Зюлте-Варегем" в 15-м туре чемпионата страны и был заменен после перерыва. 

    После медицинского обследования выяснилось, что футболист не сможет играть на протяжении 3-х недель. В таком случае Чипчу не сможет играть и на матче с "Сент-Этьеном" в последнем туре группового раунда Евролиги. Помимо этого, он пропустит по меньшей мере 3 тура в чемпионате страны. 

    Отметим, что матч "Габала" - "Андерлехт" состоится 24 ноября на стадионе Bakcell Arena. Начало игры в 20:00.

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