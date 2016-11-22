Соперник "Габалы" в Евролиге приедет в Баку с потерями

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бельгийский клуб "Андерлехт", который в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы по футболу будет гостить у "Габалы", приедет в Баку с потерями.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт брюссельского клуба, травмирован румынский футболист Александру Чипчу.

Он получил травму в конце первого тайма с "Зюлте-Варегем" в 15-м туре чемпионата страны и был заменен после перерыва.

После медицинского обследования выяснилось, что футболист не сможет играть на протяжении 3-х недель. В таком случае Чипчу не сможет играть и на матче с "Сент-Этьеном" в последнем туре группового раунда Евролиги. Помимо этого, он пропустит по меньшей мере 3 тура в чемпионате страны.

Отметим, что матч "Габала" - "Андерлехт" состоится 24 ноября на стадионе Bakcell Arena. Начало игры в 20:00.