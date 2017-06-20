Соперник бакинского "Интера" осуществил трансфер 5 новых нападающих

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Соперник бакинского "Интера" в первом классификационном этапе Евролиги - сербский клуб "Младость" усилил линию нападения 5 новыми нападающими.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Бисмарк Апиа, Хуснидин Гафуров, Ненад Маринкович, Иван Маркович и Урош Синдзич. Апиа - член сборной Ганы, Гафуров – Узбекистана, остальные сербы.

Находящий на тренировочных сборах в сербском регионе Иваница клуб "Младость" провел два проверочных матча. В матче против местного "Явора" победителя не оказалось – 1:1. Гол представителя Лучани на 47-й минуте забил Маринкович. Он вместе с Синдзичем вышел на поле во втором тайме. Гафуров и Маркович попали в стартовый состав, Апиа на поле не вышел.

Отметим, что первый матч "Интер" - "Младость" состоится 29 июня на выезде, ответный – 6 июня на "Bakcell Arena".