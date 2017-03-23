Соперник Азербайджана победил Англию благодаря голу Подольски - ВИДЕО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В товарищеском матче на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде сборная Германии с минимальным счётом обыграла команду Англии.

Как передает Report, единственный гол в этой встрече на 69-й минуте забил Лукаш Подольски, проводивший свой последний матч за сборную.

У 31-летнего форварда получился классный удар из-за пределов штрафной в девятку ворот. На 84-й минуте Подольски, в активе которого 49 голов в 130 матчах за бундестим, был заменён и покинул поле под аплодисменты.

Обе сборные продолжают борьбу за попадание на чемпионат мира 2018 года. В рамках отборочного турнира немцы в группе С сыграют 26 марта на выезде с командой Азербайджана, а сборная Англии в группе F в этот же день примет команду Литвы.

РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/sport/20170322/1022515845.html