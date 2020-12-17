Сон Хын Мин выиграл приз за лучший гол

Международная федерация футбола (ФИФА) вручила форварду "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мину премию Пушкаша.
Как передает Report, она вручается за самый красивый гол года.
В матче 16-го тура первенства с "Бёрнли", который состоялся 7 декабря 2019 года, кореец при счете 2:0 подхватил мяч на своей половине поля и помчался в сторону ворот соперника. На пути форвард ушел от шести оппонентов и реализовал выход один на один. "Шпоры" в итоге одержали победу со счетом 5:0.
Помимо Сон Хын Мина на приз претендовали Джорджиан де Арраскаэта ("Сеара" - "Фламенго") и Луис Суарес ("Барселона" - "Мальорка").