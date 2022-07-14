Соломон Квирквелия: Я получил до 1 500 сообщений от болельщиков "Нефтчи"

"Я много знаю и слышал об этой команде. Это очень хороший исторический клуб".

"Я много знаю и слышал об этой команде. Это очень хороший исторический клуб".

Как сообщает Report, об этом в интервью клубному телевидению заявил новый трансфер "Нефтчи" Соломон Квирквелия.

"Когда у меня появился шанс стать футболистом бакинской команды, не задумался ни на секунду и сказал: "Я готов". Когда мне позвонили и мы договорились о 2-летнем контракте, я сразу же собрал вещи и вылетел в Анталью на медосмотр. Очень хотел стать футболистом "Нефтчи", потому что это сильный клуб, который всегда борется за еврокубки и чемпионство в Азербайджане. Не было причин для сомнений – подписывать или не подписывать контракт.

Где бы я ни играл, цели у меня всегда максимальные. "Нефтчи" – команда топ-уровня, тут очень хорошие футболисты. Все игроки прекрасно понимают, что надо биться только за первое место.

Адаптация прошла очень легко. Капитана команды Эмина Махмудова я давно знаю, есть игроки, с которыми играл в России. У меня такое ощущение, что два года играю за "Нефтчи".

Сбор проходит отлично, провели два матча. В первой встрече мне было труднее. С каждым днем набираем форму и чувствуем себя хорошо. Тренер команды хороший специалист и хороший человек. Меня поддерживает, в чем я нуждаюсь. Я благодарен ему и каждый день стараюсь проявить себя с хорошей стороны.

Знаю, что у бакинцев очень хорошие болельщики. Когда появились слухи о моем контракте, я получил 1000-1500 сообщений. Они спрашивали, действительно ли я перехожу в "Нефтчи". Я им не мог ответить, потому что контракт еще не был подписан. Но я благодарен им. Я почувствовал, что они рады моему переходу", - отметил грузинский легионер "Нефтчи ТВ".