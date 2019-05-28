Сократис Папастатопулос: Мы пришли в Баку за победой

"Я счастлив, что участвую в этой встрече. Греческий народ поддерживает меня и "Арсенал".

Как передаёт Report, об этом заявил футболист английского клуба "Арсенал" Сократис Папастатопулос на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

Греческий защитник отметил, что дружит с отказавшимся прибыть в Баку футболистом сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

"Я играл вместе с Мхитаряном 4-5 лет и дружу с ним. Мы должны сыграть и за него, и за травмированных футболистов. Это будет и их победой. Не могу сказать, скажется ли на результате наше позднее прибытие в Баку. Стараемся не мыслить негативно. Мы пришли сюда за победой", - заявил футболист.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе "Арсенал" сыграет в финале Лиги Европы против другой английской команды "Челси".