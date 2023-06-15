SOCAR станет новым титульным спонсором "Нефтчи"

Новым титульным спонсором футбольного клуба "Нефтчи" станет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Новым титульным спонсором футбольного клуба "Нефтчи" станет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report , об этом сообщается на странице клуба в социальной сети.

Согласно информации, в сезоне 2023/2024 новым титульным спонсором Профессионального футбольного клуба (ПФК) "Нефтчи" станет Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), которая является глобальным брендом страны. Согласно контракту, логотип главного спонсора клуба будет размещен на лицевой стороне игровой и тренировочной формы основной и запасной команд.

Отметим, что срок действия договора о сотрудничестве с Turkish Airlines, которая подписала спонсорское соглашение с "Нефтчи" в 2018 году и являлась титульным спонсором команды с сезона 2019/2020, уже истек.