​SOCAR не будет спонсировать спортивные клубы Турции

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Enerji A.Ş. не будет спонсировать спортивные клубы Турции. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Кянан Явуз.

Пожелав клубам проведения нового сезона в дружеской обстановке, К.Явуз отметил, что они не планируют спонсировать какой-либо спортивный клуб.

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что SOCAR будет спонсировать "Галатасарай". Сейчас компания является генеральным спонсором баскетбольного клуба "SOCAR Petkim".

Сезон 2015-2016 турецкой Суперлиги по футболу стартует 14 августа.