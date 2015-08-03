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    ​SOCAR не будет спонсировать спортивные клубы Турции

    Об этом заявил президент SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Enerji A.Ş. не будет спонсировать спортивные клубы Турции. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Кянан Явуз.

    Пожелав клубам проведения нового сезона в дружеской обстановке, К.Явуз отметил, что они не планируют спонсировать какой-либо спортивный клуб.

    Отметим, что ранее была распространена информация о том, что SOCAR будет спонсировать "Галатасарай". Сейчас компания является генеральным спонсором баскетбольного клуба "SOCAR Petkim".

    Сезон 2015-2016 турецкой Суперлиги по футболу стартует 14 августа. 

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